Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nden, Kocaeli Valiliği'ne destek

Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Kocaeli Valiliği’nin gündem olan “sokak hayvanları” kararına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kocaeli Valiliği tarafından, ilimizde bulunan tüm belediyelere ''Sokak hayvanları ile ilgili alınacak tedbirler'' başlığı altında yapılan tebliğe dair, son zamanlarda oluşan karalama çalışmaları ve yanlış yönlendirmeler; tüm Kocaeli halkı gibi Kocaeli gençliğinin de dikkatini çekmiştir.

Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak Kocaeli Gençliğinin bir takım yanlış yönlendirmeler ve çarpıtılmış beyanlarla yanıltılmasına, kutuplaştırılmasına, ve asıl amacın hatalı aksettirilerek başlatılan linç çalışmalarının içinde olmayacağız. Asıl meselemiz olan; sokaklarda bilinçli tedbirlerin alınmasıyla güvenli bir ortam oluşturmak ve sokak hayvanlarının korunması, bakımı ve ıslahı konusunda gençlerimizi bilinçlendirmek adına bu basın açıklamasını yapmayı gerekli gördük.

BİLGİLENDİRME METNİNDEN İBARET

Valiliğimiz tarafında insan, çevre ve başkaca hayvanların sağlığını tehdit eden sokak hayvanlarının saldırıları sonucu yaralanmaların artması ve toplumda konuyla ilgili taleplerin oldukça yüksek seviyelere ulaşması neticesinde açıklama ve hatırlatma yaptığı yazısı ile; konu ile ilgili kanun maddeleri sıralanmış ve yine kanunda atıf yapılan ilgili kuruluşlar göreve çağrılmıştır. Büyükşehir ve İlçe Belediyelere gönderilen yazı; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Daire Yönetmelik maddelerinin gereklerinin ilgili belediyeler tarafından yerine getirilmesinin hatırlatılması, ilgili kanun ve yönetmeliklerin uygulanması gerektiğine dair bilgilendirme metninden ibarettir.

KOCAELİ VALİLİĞİ'Nİ HEDEF GÖSTERENLERİ KINIYORUZ

Valiliğimiz tarafından yapılan açıklamanın; asıl amacı kanun ve yönetmelik kurallarının yerine getirilmesi hatırlatılarak, güvenli bir ortam oluşturmak olan yazının; sokak hayvanlarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik bir emir gibi gösterilerek çarpıtılmasını, açıklamanın belli kısımlarının cımbızlanarak kanun maddelerine yapılan atıfla Kocaeli valiliğini hedef göstererek algı yapılmasını şiddetle kınıyoruz. Açıklamamızı yaptığımız Kocaeli Üniversitesi ile bilinçli gençliğimizi, tüm gençlik örgütlerimizi sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri, sokakların daha güvenli olması için alınan bu gibi tedbirlere destek olmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna önemle duyurulur. Saygılarımızla"