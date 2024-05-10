POLİSAN HOLDİNG, DÜŞÜK KARBON KAHRAMANLARI ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

İklim değişikliği ile mücadele stratejisini dijital alt yapısı ile güçlendirdiği enerji ölçme-izleme sistemi ve verimlilik artırıcı projeleri ile desteklemeye devam eden Polisan Holding, karbon yönetiminde gerçekleştirdiği başarılı uygulamalarıyla ödüle layık görüldü.

Yeşil ve dijital dönüşüme uygun yeni yatırımları ve verimlilik artırıcı projeleri ile emisyon yoğunluğunu her yıl azaltmaya devam eden Polisan Holding, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin desteğiyle düzenlenen 9. İstanbul Karbon Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Düşük Karbon Kahramanları Ödül Töreni’nde karbon yönetimindeki başarısıyla ödül aldı.

POLİSAN HOLDİNG CEO'SU CANTEKİN DİNÇERLER: “AMACIMIZ DAHA İYİ BİR GELECEK İNŞA ETMEK”

Polisan Holding CEO'su Cantekin Dinçerler, konuyla ilgili açıklamasında, “Polisan Holding olarak insan odaklı yaklaşımımızla daha iyi bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 5 yıllık stratejilerimizde Kapsam 1 ve 2 emisyon yoğunluğumuzu 2025 yılında, 2019 yılına göre %25 azaltma hedefi belirlemiştik, geçtiğimiz yıl %15 azaltım oranına ulaştık ve 2025 sonu hedefimize odaklandık. ISO 50001 enerji yönetim sistemimiz, uzaktan enerji takip sistemimiz, yeşil ve dijital dönüşüme uygun yeni yatırımlarımız, verimlilik artırıcı projelerimiz ile azalttığımız mutlak emisyonumuzu ve emisyon yoğunluklarımızı her yıl azaltmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl sadece proses odaklı verimlilik çalışmalarımızla ile 3.494.000 kWh/yıl enerji tasarrufu sağlayarak 1.562 ton karbon salınımını engelledik. Dünyamızı tehdit eden çevresel ve sosyal konularla mücadele etmek kurumsal stratejimizin ayrılmaz bir parçası. Düşük Karbon Kahramanları Ödül Töreni’nde aldığımız ödül, bu alandaki çabalarımızın takdiri olarak bizi daha da motive etti.” dedi.