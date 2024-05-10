Kocaelili İmam Hitap Öğrencileri Türkiye finalinde!

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Milli Eğitimin genel amaçları ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin kuruluş misyonu çerçevesinde, okullarda öğrenim gören öğrencilerin kabiliyetleri doğrultusunda yetişmesini sağlamak, kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek yetkinlik ve özgüven kazanmalarını sağlamak amacıyla mesleki yarışmalar düzenleniyor. Geleneksel olarak düzenlenen mesleki yarışmalar Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, Genç Nida Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması ve Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması olmak üzere 5 kategoride düzenleniyor.

2023- 2024 Eğitim Öğretim yılında Kocaeli 9. Bölge Yarışma merkezi olarak belirlendi. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Düzce, Sakarya ve Bursa illerinden yarışmalara katılan Anadolu İmam Hatip lise ve ortaokulu öğrencileri arasında bölge yarışmaları yapıldı. Yarışma sonucunda;

· Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali Lise kategorisinde İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Celal Talha ÇELİK; ortaokul kategorisinde İzmit Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Said İSPAHİ,

· AİHL Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Bölge Finalinde İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Burak USTA,

· AİHL Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Bölge Finalinde (Kız öğrenciler arasında) İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rabia BÜLBÜL bölge birincisi olarak Kocaeliyi ve bölgemizi Türkiye finalinde temsil etmeye hak kazandılar.