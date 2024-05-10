Marmara için 'fırtına' ve ‘toz taşınımı’ uyarısı!

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Marmara’da cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Öte yandan yarın Marmara genelinde görülmesi beklenen toz taşınımının 12 Mayıs pazar günü, sabah saatlerinde sona ereceğinin tahmin edildiği bildirildi. Toz taşınımının hafif, zaman zaman orta kuvvette olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı yurttaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi. Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerektiği kaydedildi.

KOCAELİ VALİLİĞİ DE UYARDI

Kocaeli Valiliği'nden de uyarı yapıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma günü Marmara genelinde görülmesi beklenen toz taşınımının 12.05. 2024 Pazar sabah saatlerinde sona ereceği tahmin ediliyor. Toz taşınımının oluşturabileceği hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."