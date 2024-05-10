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Yeşilova-Solaklar Kavşağı’nda çevre düzenlenmesi  

Büyükşehir, bir süre önce araç trafiğine açtığı Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı’nda çevre düzenleme çalışmalarına başladı  

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Yeşilova-Solaklar Kavşağı’nda çevre düzenlenmesi   mask
Yeşilova-Solaklar Kavşağı’nda çevre düzenlenmesi  
Yeşilova-Solaklar Kavşağı’nda çevre düzenlenmesi  
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak araç trafiğine açılan Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı’nda sıra çevre düzenlemesine geldi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılacak çalışmalarla kavşak görsel zenginlik kazanacak. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, kavşağın çevre düzenlemesi yapılacak bölümlerine ağaçlandırma ve yeşillendirme için toprak serimi gerçekleştiriyor.

YÜZLERCE AĞAÇ TOPRAKLA BULUŞACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getirmek hedefiyle inşa ettiği Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı’nda çevre düzenlenmesi çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında belirlenen alanlara 1800 m3 toprak serimi gerçekleştirilecek. Serim ve tesviye işlemlerinin ardından ekipler, çevre düzenlemesi kapsamında bölgede ağaçlandırma ve zeminde yeşillendirme yapacak. Yüzlerce ağacın toprakla buluşacağı çevre düzenleme çalışmalarıyla Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı güzel bir görünüme kavuşacak.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

10 May 2024 - 11:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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