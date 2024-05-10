Gergerlioğlu, “Dünya Uygur Türklerine yapılan soykırımı kabul etti, AK PARTİ ve MHP bunları görmemek için kafasını kuma gömüyor!”

Soykırım önerisinin mecliste konuşulacağını ve AK PARTİ-MHP oylarıyla reddedileceğini söyleyen Gergerlioğlu, “Yıllardır burada konuşuyoruz. Böyle önergeler geliyor "Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin hâlini konuşalım." deniliyor, AK PARTİ ve MHP oylarıyla reddediliyor. Niye reddediliyor? Çünkü gayet duygusal ilişkiler var. Avrupa Birliğinden, demokrasiden, hukuktan uzaklaşan Türkiye iktidarı Çin'e yaklaştı ve Çin'i kırmamaya, üzmemeye çalışıyor. Sayın Erdoğan Urumçi katliamına en son 5 Temmuz 2009'da soykırım demişti, sonra sesi kesildi, sustu Sayın Erdoğan; MHP de sustu, hiçbir şey demiyor. Bakın, kaç yıldır ittifaklar, kankiler, ortakların çıtı çıkmıyor. Ben delillerle konuşuyorum, beş yıla yaklaşıyor. Temmuz 2019'da Sayın Erdoğan gitti Çin'e, bir anlaşma yapıldı, Türkiye yetkilileri iddia edildiği gibi... Bakın, 5 milyona yakın Uygur Türkü kamplarda; dinî, etnik, siyasi bir soykırım uygulanıyor, bu çok net. Çin iktidarı, "Hayır, biz öyle bir şey yapmıyoruz." dedi. Bir anlaşma yapıldı, Türkiye iktidarından yetkililer Çin'e giderek toplama kamplarını inceleyecekti. Dört buçuk yıldır neredesiniz Sayın Erkan Akçay, sayın AK PARTİ'liler?” ifadelerini kullandı.

Uygur Türkü ailenin evine Çinli erkekler yollanıyor!

Aradan beş yıl yakın süre geçmesine rağmen hiçbir yetkilinin gitmediğini söyleyen Gergerlioğlu, “Ben sordum Dışişleri Bakanına bundan üç buçuk yıl önce bütçe görüşmelerinde "Efendim işte Covid nedeniyle gidemiyoruz." dediler. Covid de bitti; ey, AK PARTİ'liler, MHP'liler covid de bitti, hadi gidin, şu toplama kamplarındaki korkunç zulmü bir görün. Uygur Türkü ailenin evine Çinli erkekler yollanıyor, orada kalıyorlar biliyor musunuz? Buna susuyorsunuz. Toplu tutuklamalar yapılıyor, toplu kürtajlar yapılıyor, çocuklar toplu bir şekilde bir yerde tutuluyor, entelektüellerin sesi kesiliyor; büyük bir zorbalık var, susuyorsunuz. Neden? Çünkü demokrasiden uzaklaştınız ve paraya ihtiyacınız var. Bundan dolayı susuyorsunuz, bilmiyor muyuz bunları. Çok açık, gerçekler ortada. Hamasete gelince bin beş yüzsünüz, maşallah hiçbir şey bırakmıyorsunuz. İşin gerçeklerini görmeye gelince AK PARTİ de MHP de "tıs" ses yok. Biz burada delillerle, belgelerle konuşuyoruz kaç yıldır, bize cevap veremezler çünkü biz olayı takip ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Çin Büyükelçiliği yetkilileri cevap veremedi

ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, Hollanda Meclislerinin soykırım olduğunu kabul ettiklerini aktaran Gergerlioğlu, “Siz neredesiniz? Hamaseti hiçbir tarafta bırakmıyorsunuz, hadi, buyurun, gelin bakalım, müthiş bir dinî soykırım var, insanlar ramazanda oruç tutamıyor, toplama kamplarında namaz kılamıyor, yine camiler yıkılıyor. Bakın, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, dernek özgürlüğü, seyahat özgürlüğü yok; izinle seyahat edebiliyorsun. Tam bir soykırım var ya, tam bir soykırım var. Ben bunları defalarca beyan ettiğim için Çin Büyükelçiliği yetkilileri beni 2 kez ziyaret etti, "Mecliste çok andınız, size izahat yapalım." dediler. Kendilerine sordum, dünya raporlarını gösterdim, buyurun, konuşun dedim; konuşamadılar, cevap veremediler çünkü olayı takip ediyoruz. MHP'liler burada bol bol hamaset yapsın, bol bol konuşsunlar, takipten haberleri yok. Neler oluyor, neler bitiyor, raporlar neler söylüyor, onlardan haberleri yok, burada konuşup duruyorlar. Buradaki AK PARTİ'li Vekil gerçekleri örtmek istiyor ancak.” ifadelerini kullandı.

Temmuz 2019'daki 50 milyar dolarlık anlaşma yüzünden AK PARTİ ve MHP susuyor!

Dört buçuk yıl önce Meclisten İnsan Hakları Komisyonunun Çin'e gidip toplama kamplarını ziyaret ederek gerçek bilgilere ulaşması gerektiğini belirten Gergerlioğlu, “Yapılmadı, bu kadar net. Yıllardır söylüyorum burada, her konuşmamda söylüyorum. Beş yıla yaklaşıyor ve gidilmiyor. Birçok dünya meclisinde soykırım kabul edildi, Türkiye Meclisi, AK PARTİ ve MHP bunları görmemek için kafasını kuma gömüyor. Neden? Temmuz 2019'daki 50 milyar dolarlık anlaşma bunun nedeni. Bunları bilmiyor muyuz biz? İnsan hakları raporlarında felaket bir ülke var karşımızda: Çin; Uygur Türklerine büyük bir zulüm yapıyor ve soykırım yapıyor. Sessiz bir Türkiye var; işin özeti bu, mugalataya, polemiğe hiç gerek yok, apaçık gerçekler ortada. Bir an evvel İnsan Hakları Komisyonu Çin'e gitmeli ve bu gerçekler ortaya çıkmalı.” dedi.