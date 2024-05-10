Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; ‘’Hemşirelerimiz; hastaneler, sağlık ocakları ya da klinikler gibi mekânsal sınırlamanın da ötesinde yaşamın her yerindeler. Bunu en iyi pandemi ve deprem gibi afet hallerinde gördük. Cadde cadde, sokak sokak cansiparene şekilde, bir yaraya merhem olmak için çırpınan hemşirelerimiz vardı. Sağlık sektörünün her zaman vazgeçilmezi konumunda olan hemşirelerimiz, toplumumuzun en zor zamanlarında da ön saflardaydı. Onlara her daim çok şey borçluyuz. Bizler de bu borcu Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık konusunda üzerimize düşeni yaparak ödemeye çalışıyoruz. Bu düşüncelerle bu kutsal mesleği icra eden tüm kardeşlerimizin 12 Mayıs Hemşireler Gününü kutluyor ve her daim yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum.’’
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Başkan Büyükakın, Hemşireler Gününü kutladı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Büyükakın, “Hemşirelik, insan hayatının emanet edildiği en kutsal ve onurlu mesleklerden biridir’’ dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.