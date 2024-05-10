CHP'li Kanko: "Milli Eğitim Bakanlığı Piktes öğretmenlerine mülteci muamelesi yapıyor"

“Düşük maaşla geçinmeye çalışan, her yıl sözleşme yenilemek zorunda kalan ve en temel sosyal haklardan bile mahrum bırakılan bu kahramanlar, sessiz çığlıklar atıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Piktes Öğretmenlerine Mülteci Muamelesi Yapıyor!” diyen Kanko konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi;

“Toplu sözleşmeden kaynaklı ikramiyelerini eksik alan PIKTES öğretmenlerinin hakları gasp ediliyor.

Yeri gelince öğretmen, yeri gelince işçi olarak tanımlanan PIKTES öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üvey evlat muamelesi görmektedir.

Bu eğitim emekçisi öğretmenlerimizin statüsü MEB’in keyfi tutumuna göre belirlenmemelidir.

Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında 8 yıl boyunca mülteci öğrencilere rehber olan PIKTES öğretmenleri, hak ettikleri 2 maaş ikramiyeyi tam almak istiyor.

Piktes öğretmenlerine acilen seyyanen zam yapılmalı!

Öğretmen kimlik kartı verilmeli!

Eğitim-öğretime hazırlık ödeneği verilmeli!

Kıdem, derece ilerlemesi sağlanmalı!

Geçici süreli işçi öğretmen olarak istihdam edilen Piktes öğretmenleri, kadrolu olarak görevlerini yapmalıdır!

Ek ders ücreti alamayan ve öğretmen maaşından düşük ücretlerle çalışan bu eğitim emekçilerinin gasp edilen hakları biran önce verilmeli, uzun zamandır bekledikleri kadro güvencesi sağlanmalıdır.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek, 8 yılık tecrübeye sahip olan PIKTES Öğretmenlerinin kadro mağduriyetini biran önce gidermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.