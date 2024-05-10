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İzmit Belediyesi Hıdırellez etkinleri Yahya Kaptan Mahallesi’nde devam etti

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün, baharın müjdeleyicisi Hıdırellez etkinleri Yahya Kaptan Mahallesinde devam etti

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İzmit Belediyesi Hıdırellez etkinleri Yahya Kaptan Mahallesi’nde devam etti mask
İzmit Belediyesi Hıdırellez etkinleri Yahya Kaptan Mahallesi’nde devam etti
İzmit Belediyesi Hıdırellez etkinleri Yahya Kaptan Mahallesi’nde devam etti
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İzmit Belediyesi, Hıdırellez etkinleri kapsamında Yahya Kaptan Mahallesi sakinleri ile buluştu. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün organize ettiği etkinlikler Yahyakaptan Amfi Tiyatro’da gerçekleşti. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası’nın sahne aldığı Hıdırellez etkinliklerine, Başkan Yardımcısı Muhammet Ertürk, Yahyakaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şenses, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 

MUHTAR ŞENSES TEŞEKKÜR ETTİ

Programda ayrıca çocuklar için ikramlar ve animasyon gösterileri de yer aldı. Yahyakaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şenses, gerçekleşen programdan dolayı Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.
# Meclis, İzmit belediyesi

10 May 2024 - 11:55 - Gündem

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