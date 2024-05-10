Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtığı kaza yerine geldi : Gözyaşlarına hakim olamadı

Kaza, Barış Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi’nde meydana geldi. U.Ç. idaresindeki 41 ATH 891 plakalı motosiklet ile kadın sürücü İ.Ö. hakimiyetindeki 41 AHL 189 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle U.Ç. ve arkasındaki yolcu A.K. motosikletle yola savruldu. U.Ç., yaralı arkadaşı A.K.’yi kaza yerinde bırakıp kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.K., ambulansta tedavi edildi.
Kaçtığı kaza yerine geldi
Bir süre sonra U.Ç. kaçtığı kaza yerine geldi. Kazayı yaptığını itiraf eden U.Ç.’ye polis ekiplerince alkol testi yapıldı. Alkol testi yapıldığı esnada U.Ç. gözyaşlarına hakim olmadı. U.Ç.’nin yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu belirlendi. U.Ç. gerekli işlemler için polis ekiplerince karakola götürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.