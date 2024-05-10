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Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtığı kaza yerine geldi : Gözyaşlarına hakim olamadı

Gebze ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü, yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı. Bir süre sonra kaza yerine gelen sürücünün, ehliyetsiz olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yapılan alkol testi esnasında sürücü gözyaşlarına hakim olamadı.

İhlas Haber Ajansı
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Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtığı kaza yerine geldi : Gözyaşlarına hakim olamadı
Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtığı kaza yerine geldi : Gözyaşlarına hakim olamadı
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Kaza, Barış Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi’nde meydana geldi. U.Ç. idaresindeki 41 ATH 891 plakalı motosiklet ile kadın sürücü İ.Ö. hakimiyetindeki 41 AHL 189 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle U.Ç. ve arkasındaki yolcu A.K. motosikletle yola savruldu. U.Ç., yaralı arkadaşı A.K.’yi kaza yerinde bırakıp kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.K., ambulansta tedavi edildi.

Kaçtığı kaza yerine geldi
Bir süre sonra U.Ç. kaçtığı kaza yerine geldi. Kazayı yaptığını itiraf eden U.Ç.’ye polis ekiplerince alkol testi yapıldı. Alkol testi yapıldığı esnada U.Ç. gözyaşlarına hakim olmadı. U.Ç.’nin yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu belirlendi. U.Ç. gerekli işlemler için polis ekiplerince karakola götürüldü.
# otomobil, sağlık, polis, kaza, SÜRÜCÜ, tedavi

10 May 2024 - 12:04 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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