Erdoğan: Yargının kararlarını beğenmeyebiliriz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Yargıyı yönlendirme, istemedikleri karar çıktığında hukukçuları hedefe koyma en çok karşılaştıklarımız. Sosyal medyadaki linç kültürü yargı üyelerini mağdur ediyor.
- Yargı da eleştirilemez değildir. Yargının kararlarını beğenmeyebiliriz. Buna kimse engel olamaz, olmamalıdır. Terörü övmediği, şiddeti övmediği insanlar düşüncelerini paylaşabilir.
- Güçlü, tarafsız, iyi ve seri işleyen bir adalet sistemi evlatlarımıza bırakacağımız en iyi mirastır. Yargının yasama ve yürütmeye müdahalesi nasıl yanlışsa, yargının siyasi tartışmaların içine çekilmesi da yanlıştır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Cacık Spor - İşine geleni beğenebiliriz .
S-ANAYASA-L
B-ANAYASA-K
Eyt - HER SÖYLEDİĞİYLE ÇELİŞEN BİRİSİN SEN RTE.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.