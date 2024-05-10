Erdoğan: Yargının kararlarını beğenmeyebiliriz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Yargıyı yönlendirme, istemedikleri karar çıktığında hukukçuları hedefe koyma en çok karşılaştıklarımız. Sosyal medyadaki linç kültürü yargı üyelerini mağdur ediyor.

- Yargı da eleştirilemez değildir. Yargının kararlarını beğenmeyebiliriz. Buna kimse engel olamaz, olmamalıdır. Terörü övmediği, şiddeti övmediği insanlar düşüncelerini paylaşabilir.

- Güçlü, tarafsız, iyi ve seri işleyen bir adalet sistemi evlatlarımıza bırakacağımız en iyi mirastır. Yargının yasama ve yürütmeye müdahalesi nasıl yanlışsa, yargının siyasi tartışmaların içine çekilmesi da yanlıştır.