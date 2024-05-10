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Nebil Uzun'un acı günü

Kocaelispor'un eski başkanlarından olan Nebil Uzun'un babası yaşamını yitirdi

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Nebil Uzun'un acı günü mask

Kocaelispor’un eski kulüp başkanlarından ve 6 dönemdir  Kocaeli Güneşspor’da başkanlık yapan Nebil Uzun’un babası Mustafa uzun hayatını kaybetti. Cenazesi bugün (10 Mayıs) öğle namazına müteakip memleketi Sakarya Kocaali Kestanepınar Köyü’nde toprağa verilecek.
# Nebil Uzun, Kocaelispor

10 May 2024 - 12:10 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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