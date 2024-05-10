Kocaeli-Sakarya maçı hiç bu kadar kritik olmamıştı…

Yine bir Sakaryaspor maçı, ama bu kez çok tarihi. Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında 39 randevunun 33'ini izleyip yazmış biriyim. Yeşil Siyahlı takımımız Sakarya ile oynadığı her maçta birçok ilginçlikle karşılaşmıştır.

Genelde nahoş olaylar yaşanmıştır. Her iki takım arasında da yıllarca futbolcu alışverişleri olmuştur. Yine her iki kent de birbirinden en çok göç alan kenttir. Ben dahil birçok İzmitlinin akrabalarının yarısı Sakaryalıdır. Adapazarı'nın 1954'te Sakarya'ya bağlanması sonrasında İzmit bölünmüştür. Bu bölümle beraberinde rekabete getirmiştir.

Zamanın siyasi iktidarının aldığı bu karar belki Sakarya'ya katkı sağlamış ama Kocaeli’ni önemli ölçüde olumsuz yönde etkilemiştir. 70'lerden sonra her iki takımın da profesyonel olarak liglere devam etmesi, beraberinde il sınırları rekabetini sahalara taşımıştır. 1966'da başlayan rekabet bugünlere kadar gelmiştir.

Özellikle son beş yıldır, iki kez final oynadığımız Sakarya'yı ağır yenilgilere uğratmış bir takım olarak, sezonun ilk yarısının son maçında Sakarya’da plakayı yazdırmamak için verdiğimiz gayret bir kenara not edilmelidir. Kocaelispor'da yetişen ve muhteşem ismini alan Burak Süleyman Sakaryaspor forması giyerek büyük tepki almıştır. Kentin içerisinde Burak Süleyman'a olan sevgi, formasını yakarak sıfıra indirgenmiştir. Bir futbolcunun Sakaryaspor veya Kocaelispor'da oynaması doğaldır. Ancak Burak Süleyman'ın konumu farklıdır. O sıradan bir futbolcu değildir.

Başiskele’nin çocuğudur, yarısı da Sakaryalıdır. Bu konu bugünkü maçın farklı bir yönüdür. Geçen yıl oynanan depremzedeleri yararına düzenlenen maç Kocaelispor taraftarının olgunluğuyla olaysız bitmiştir.

Tatangaların da sahaya atlayıp şov yapan bir çılgın çocuğa gereken dersi vermesi ve özür diletmesi çok manidardır.

Bugün yine çok ilginç bir maç oynanacaktır. Bugünkü maçın ikili rekabet dışında Süper Lig'e yükselebilme gibi bir önemi vardır.

Dolayısıyla bu daha ön plana çıkmaktadır. Maç öncesinde, 13 yıllık hayalini gerçekleştirmeye çalışan Kocaelispor, uzun süredir yine bu liglerde olmayan Sakaryaspor'a karşı manevi ve maddi açıdan daha avantajlıdır. Sakaryaspor, Kocaelispor maçı öncesinde büyük bir deprem yaşamış, Tuncay Şanlı'yı göndermiş, Burak Süleyman'la sözleşmesini feshetmiştir.

3 yıl transfer yasağı gelen Sakaryaspor, yıllardır ortalarda gözükmeyen hocası Coşkun Demirbakan'a bel bağlamıştır. Bu da son bir hamledir, maksat altyapıya döndüğünü göstermektir. Sakaryaspor, Coşkun Demirbakan'ı getirerek Süper Lig'le pek alakası olmadığını göstermiştir. Doğru bir karar, zira Sakaryaspor lig'e çıksa 3 yıl transferi yapamayacaktır. Asansör gibi düşecektir. Kocaelispor ise herhangi bir transfer yasağı yaşamayacaktır. Ancak bu hiç yaşamayacağı anlamına gelmez. Sürekli futbolcu alıyoruz, sürekli borçlanıyoruz. Bu sezonun devre arasında aldığımız ve pek yararlanamadığımız futbolcular daha da mali yük getirdi.

Başkan Engin Koyun görevi bıraktı, Ertuğrul Sağlam istifa etti. Mustafa Gürsel ve Recep Durul yola devam ediyor. Geçen hafta Bodrum'da kötü zeminde, son derece kötü bir futbol oynayan Yeşil Siyahlılar, Gökdeniz'in sayesinde fark yemekten kurtuldu.

Bugünkü maçta ise Sakaryaspor bir onur mücadelesi verecektir. Zira Sakarya'nın mevcut futbolcuları gelecek sene de zorunlu olarak takımda kalacak ve bir zorluk yaşamayacaktır. Çünkü Sakaryaspor transfer yasağı nedeniyle mevcut oyuncuları elinden bırakmamaya çalışacaktır.

Kocaelispor ise tam tersi, eğer Süper Lig'e çıkarsa bir ay sonra bir milyon liraya yakın transfer yapmak zorundadır. Mevcut futbolculara bile 20’şer milyon lira borçlanan Yeşil Siyahlılar, Süper Lig'de bunun iki katı kadar transfer yapmak zorundadır. Mevcut kadroyla da sözleşme yenileyecektir. Ancak Tahir Büyükakın, Eyüp maçından önce yaptığı gibi Sakarya maçından önce de idmanda futbolcuları ziyaret etmiş, garanti vermiştir. Daha önce “Benim böyle bir bütçem yok, Süper Lig'i kaldıramam” diyen Büyükakın’ın şimdi böylesine garanti konuşmasının ardında mutlaka bir güvence vardır.

Kocaelispor bugün Sakarya'yı yense bile Bodrum'un ve diğer takımların sonuçlarını bekleyecektir. Eğer üçüncü bitirirse, tek maçla direkt Süper Lig'e yükselecektir. Ancak aksi durumda Play-off oynayacak ve fazladan iki maç daha yapmak zorunda kalacaktır. Bugünkü maç bu açıdan son derece önem taşıyor. Diğer 39 randevudaki öneminden çok çok fazla bir önem taşıyor bu maç. Çünkü işin ucunda Süper Lig var. Her iki takım da bu lige yıllardır hasret.

Üçüncü bir koşu takım Bursaspor ise şu anda 3’ncü Lig’de. Kocaelispor amatöre kadar düştü ve yeniden geri geldi. Sakaryaspor pek öyle sıkıntılı şeyler yaşamadı. Ancak onların da gelecekteki durumu ortada.

Bu nedenle, bugünkü maça bir Kocaelispor-Sakarya maçı olarak bakmayıp, Kocaelispor'un galibiyeti ve sonrasında gelecek Süper Lig açısından bakmak gerekir. Bu bakış açısı gerilimi de azaltacaktır.

Sakarya’nın hareketli hocası Coşkun Demirbakan'ı anlatmaya gerek yok. Yiğit namıyla anılır, onun namını burada yazamam. Ancak bu namına yakın olarak “Çılgın Coşkun!” diyorum. Bir de tecavüz Coşkun vardır, onun bu yazıyla alakası yok. Her açıdan renkli, farklı, görsel şölenlerle donatılmış bir maç izleyeceğimiz ortada. 34 bine yakın bilet bitmiş durumda. Bu sene bu 1.Lig’de bir rekor olacaktır. Tribün rekorlarıyla tanınan Kocaelispor, bir rekora daha imza atacaktır. Futbolcular, bu kadar kalabalığın önünde gidip de Sakarya'ya karşı saçma sapan bir yenilgi almanın izahatını kimseye yapamazsınız. Taraftarın da futbolculara gerçek desteğini göstermesi için 34 bin kişi olmanın hakkını vermesi gerekir. Bugün rakibimiz Sakaryaspor değildir. Bugün rakibimiz, yıllardır bu kulübü Süper Lig’den uzak tutanlardır.

Süper Lig’e çıkılmaması istediğimi açık açık yazan benim. Ancak bir de şerh koymuştum: Eğer 500 milyonumuz hazırsa, hemen çıkalım diye.

Tahir Başkan güvence verdiğine göre ve arkanızda “Ben varım” dediğine göre, sağlam bir destek bulmuş demektir. Sorumluluk kendisine aittir. Çünkü bu kulüp süper Lig’e çıkar da, yalnız kalırsa, Kocaeli Süper Amatör Ligi'nde oynar… Gerçek Süper Lig yine hayal olur.

Bu kentteki insanlar artık hayal görmekten bıktı. Verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyor. Yöneticilere güvenmek istiyor…