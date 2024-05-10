Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 yılında öğretmeni ve okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atılmıştı. Y.K., aradan geçen 5 ay sonra bugün sabah saatlerinde liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ı yanında getirdiği silahla vurarak öldürdü. Eğitim sendikaları da bu olaya tepki göstermek amacıyla iş bırakma kararı aldı. Eğitim Bir-Sen, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası, Eğitim Sendikası, Hürriyetçi Eğitim Sendikası ve Türk Eğitim Sendikası Kocaeli Şubeleri de bugün Kocaeli Valiliği önünde bir eylem gerçekleştirdi. Eylemde Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Adem Ellialtıoğlu Kocaeli Valiliği kapısına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ulaştırılması amacıyla kanlı önlük astı.
10 May 2024 - 12:57- Gündem Güncelleme:
Valilik kapısına kanlı önlük astılar: "Milli Eğitim Bakanına ulaştırsınlar"
Kocaeli'de eğitim sendikaları bugün Kocaeli Valiliği önünde eylem yaptı. Hürriyetçi Eğitim Sen Valilik kapısına kanlı önlük astı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Devrimci Genç - O önlük oraya asılmayı haketti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.