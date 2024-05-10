Eğitimciler şiddete karşı yürüdü!

Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 yılında öğretmeni ve okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atılmıştı. Y.K., aradan geçen 5 ay sonra bugün sabah saatlerinde liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ı yanında getirdiği silahla vurarak öldürdü. Eğitim sendikaları da bu olaya tepki göstermek amacıyla iş bırakma kararı aldı. Eğitim Bir-Sen, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası, Eğitim Sendikası, Hürriyetçi Eğitim Sendikası ve Türk Eğitim Sendikası Kocaeli Şubeleri de bugün İzmit Sabri Yalım Parkı'nda toplanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Eğitimciler sloganlarla ve pankartlarla yürüyüşünü gerçekleştirdi.