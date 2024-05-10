Kübra Akkurt, CHP Derince Kadın Kolları başkanlığına aday

CHP Derince Kadın Kolları Başkanlığı seçimi önümüzdeki günlerde yapılacak. 31 Mart’ta yapılan seçimde CHP Derince Belediye Meclisine aday olan Av. Kübra Akkurt, İlçe Kadın Kolları Başkanlığına aday oldu. Akkurt, Salı günü saat 18.00’de ilçe binasında basın açıklaması yaparak CHP Derince Kadın Kolları Başkanlığına adaylığını resmen duyuracak.

- KÜBRA AKKURT KİMDİR?

27/03/2000 - İzmit doğumlu. Aslen Karslı. Lise öğrenimimi Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2018-2022 yılları arasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudu. Bir yıllık yasal avukatlık stajını Göker Hukuk Bürosu’nda tamamladı, ardından 20/11/2023 tarihinde Avukatlık Ruhsatnamesini aldı. Şu anda kendi ofisi bulunmakta. Kocaeli Barosunda Kadın Hakları Merkezi’nde, Hayvan Hakları Komisyonu’nda ve Kültür ve Sanat Komisyonu’nda aktif bir şekilde görev alıyor. Kadın Hakları Merkezi’nde çeşitli eğitimler ve seminerler verilerek kadınların haklarının bilincinde olmasını sağlamaya çalışıyor ve hak kaybına uğrayan, hayattan koparılan kadınlar için de kendisine/ailesine hukuki yardımda bulunuyor. Aynı zamanda Eskişehir Üniversitesi’nde Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde öğrenci.