Sporun Başkenti’nin haline bak: 4 maçtan 3’ü hükmen sona erdi

BUNUN ADI TAM BİR REZALETTİR

Söyleyecek söz, yazılacak kelime bulamıyoruz. Her sene bu olay yaşanıyor. Amatör futbol liglerindeki takımlar, sondan ikinci hafta ya da son hafta maçlara çıkmıyor. Esip gürlemeye rağmen herhangi bir cezai yaptırım da uygulanmadığı için, bu rezalet devam ediyor. Spor Başkenti dediğimiz zaman herkes Kocaeli kentini alaya alıyor. Sezonun sona erdiği 2.Küme D Grubu’nda, son hafta maçlarının 4’ünden tam 3’ü hükmen sona erdi. Sezonun son haftasında sadece bir maç oynanabildi.



2.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU



1. Nusretiyespor

14 14 0 0 48 10 38 42

2. İzmit Vezirçiftliği

14 9 2 3 49 20 29 29

3. Uzuntarlaspor

14 9 1 4 39 14 25 28

4. Başiskele Birlik

14 7 1 6 34 28 6 22

5. Kullarspor

14 6 0 8 28 42 -14 18

6. Büyük Derbent

14 5 0 9 24 51 -27 15

7. Acısu Belediye

14 3 0 11 26 49 -23 9

8. Sarımeşe B.[ihraç]

14 1 0 13 10 44 -34 3

7. haftada 2-2 iken yarıda kalan Uzuntarlaspor - Acısu Belediyespor maçında, Uzuntarlaspor 3-0 hükmen galip ilan edilmiştir.



Normal sezon son hafta maçları:

Kullarspor

0 - 3*

Nusretiyespor HÜKMEN

Sarımeşe B.r

3 - 0*

İ. Vezirçiftliği HÜKMEN

Başiskele Birlik

3 - 0

Büyük Derbent HÜKMEN

Acısu Belediye

0 - 3*

Uzuntarlaspor HÜKMEN