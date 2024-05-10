Sporun Başkenti’nin haline bak: 4 maçtan 3’ü hükmen sona erdi

BUNUN ADI TAM BİR REZALETTİR
Söyleyecek söz, yazılacak kelime bulamıyoruz. Her sene bu olay yaşanıyor. Amatör futbol liglerindeki takımlar, sondan ikinci hafta ya da son hafta maçlara çıkmıyor. Esip gürlemeye rağmen herhangi bir cezai yaptırım da uygulanmadığı için, bu rezalet devam ediyor. Spor Başkenti dediğimiz zaman herkes Kocaeli kentini alaya alıyor. Sezonun sona erdiği 2.Küme D Grubu’nda, son hafta maçlarının 4’ünden tam 3’ü hükmen sona erdi. Sezonun son haftasında sadece bir maç oynanabildi.
2.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU
1. Nusretiyespor
14 14 0 0 48 10 38 42
2. İzmit Vezirçiftliği
14 9 2 3 49 20 29 29
3. Uzuntarlaspor
14 9 1 4 39 14 25 28
4. Başiskele Birlik
14 7 1 6 34 28 6 22
5. Kullarspor
14 6 0 8 28 42 -14 18
6. Büyük Derbent
14 5 0 9 24 51 -27 15
7. Acısu Belediye
14 3 0 11 26 49 -23 9
8. Sarımeşe B.[ihraç]
14 1 0 13 10 44 -34 3
7. haftada 2-2 iken yarıda kalan Uzuntarlaspor - Acısu Belediyespor maçında, Uzuntarlaspor 3-0 hükmen galip ilan edilmiştir.
Normal sezon son hafta maçları:
Kullarspor
0 - 3*
Nusretiyespor HÜKMEN
Sarımeşe B.r
3 - 0*
İ. Vezirçiftliği HÜKMEN
Başiskele Birlik
3 - 0
Büyük Derbent HÜKMEN
Acısu Belediye
0 - 3*
Uzuntarlaspor HÜKMEN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kayıp Gençlik - Hocam herkes en iyi oyuncuları bir takıma toplarsa olacağı bu iyi günlerimiz. Belediyeler aktarma parasını kaldırsın.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.