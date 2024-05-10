Öğretmenler Kocaeli’de şiddete hayır dedi

İstanbul Eyüpsultan’da öğrencisi Y.K. tarafından silahla vurularak öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan için eğitim emekçileri ayağa kalktı. Eğitim sendikaları da yaşanan şiddet ortamına dikkat çekmek için iş bırakma kararı aldı. Bugün İzmit'te bir araya gelen binlerce eğitim emekçisi 'şiddete hayır' diyerek yürüyüş gerçekleştirdi. Sabri Yalım Parkı önünden başlayan yürüyüş, Kocaeli Valiliği önünde toplanan öğretmenler yetkililere seslendi.

TEDBİR İÇİN YETKİLERE SESLENİYORUZ

Eylemde ilk açıklamayı okuyan Eğitim-Bir-Sen Şube Sekreteri Halil İbrahim Alkan yaptığı konuşmada “Öğretmenlerimize hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması sebebiyle bir araya gelmiş durumdayız. Şiddete karşı tedbir alınması için yetkililere sesleniyoruz. Ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulmasi için gerekli önlemler ivedilikle alınmalıdır. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek ve cezalandıracak bir yasal düzenlemenin yapılması için bugün ülke genelinde is bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz. Yaşadığımız acılar dünün ihmal ve umursamazlığının bir sonucudur.” dedi.

CAN GÜVENLİĞİMİZDEN ENDİŞE ETMEK İSTEMİYORUZ

Eğitim-İş Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Sabri Mutlu, “İtibardan tasarruf olmuyor da güvenlikten niye oluyor. Bizler baş sağlığı dileyecek hiçbir yöneticinin sözüne güvenmiyoruz. Bugün eğitim emekçisinin can güvenliğinden endişe ederek ise gidiyor olması en çok sizin eserinizdir. Bu ülke bir baş öğretmenin kurmuş olduğu tek ülkedir. Bu ülkede, eğitim emekçisinin emeğinin ve caninin hiçe sayılmasını kabul etmiyoruz. Öğretmenin emeğine, canına, fikrine saygı duyacaksınız. Eğitimde şiddet yasası acilen çıkarılmalıdır. Özel ya da devlet okulu ayırmaksızın tüm okulların güvenliği derhal sağlanmalıdır. Can güvenliğimizden endişe duyarak okula gitmek istemiyoruz, eğitimde adalet istiyoruz" dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİLEN HAREKETE GEÇMELİ

Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Ayda Işık Sevim konuşmasında, “Toplum olarak hayatımızın her aşamasında her gün karşıya kaldığımız şiddet olgusu uzun suredir okullarımızda da karşımıza çıkmaktadır. Eğitim kurumlarında can güvenliğinin sağlanmasını gerektirmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz. Eğitim kurumlarının tümünde binlerce gereksiz müfredat yerine, şiddettin çağdışı ve yanlış olduğunu öğreten dersleri içeren bilimsel demokratik eğitim öğretim programları hazırlanmalıdır. Öğretmenlere tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi insanca yaşayacakları yoksulluk sınırın üzerinde bir gelir sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

VALİMİZ KANLI ÖNLÜĞÜ YUSUF TEKİN’E ULAŞTIRSIN

Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Adem Ellialtıoğlu konuşmasını temsili bir kanlı önlükle gerçekleştirdi ve konuşmasının sonunda kanlı önlüğü Vali Yavuz’un Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e ulaştırmasını istediğini ifade ederek valiliğin kapısına astı.

Ellialtıoğlu konuşmasında “Öğretmenlerin şiddete maruz kalması ve öldürülmesinin göz yumucuları, hatta azmettirenlerisiniz. Bütün kitapları yırttınız, kalemleri kırdınız, ocağımıza, yüreğimize ve emeğimize ateş gibi düştünüz. Öğretmen ölürse yöneten ölür, yönetilen olur, öğretmen ölürse sen olursun ben ölürüm. Siz öğretmenlerinize sahip çıkmazsanız biz birbirimize sahip çıkarız ve her gün meydanlarda avazımız çıktığı kadar bağırırız.” dedi.

MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Bir araya gelen 5 sendika eylemde Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na söz vermedi. Özel Öğretmenler Sendikası Kocaeli İl Temsilcisi Bilal Akkurt, Eğitim Sen’in desteği ile eylem sonrası yaptığı açıklamada, “Meslektaşımızın kaybı bu politikaların yarattığı çürümeden bağımsız değildir. Bugün burada ortaya konulan dayanışma vesilesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bir kez daha sesleniyoruz. Özel öğretim kurumlarında kamu okullarında olduğu gibi denetim mekanizması eğitim sürecini bir parçası olarak objektif esaslarla yürütülmelidir Yaşam hakkı ve güvenli çalışma koşulları için denetim şart. Eğitim iş kolu kurulmalı ve toplumsal hak gaspımıza son verilmelidir. Tüm engellemelere ve tehditlere rağmen emeğimizi patronlara teslim etmeyeceğiz. Haklarımızı alana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz”