Diliskelesi-Çorlu maçı Çorlu'ya alındı

12 Mayıs Pazar günü Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadında saat 15.00 da oynanması gereken Diliskelesi Spor-Çorlu Spor 1947 Bölgesel Amatör Lig müsabakası, her iki kulübün ilgi yazısına istinaden, aynı gün Çorlu General Basri Saran Stadında saat 13.30 da oynanacak.