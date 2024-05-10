10 May 2024 - 13:49- Spor G:

Diliskelesi-Çorlu maçı Çorlu'ya alındı

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Diliskelesi-Çorlu maçı Çorlu'ya alındı mask

12 Mayıs Pazar günü Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadında saat 15.00 da oynanması gereken Diliskelesi Spor-Çorlu Spor 1947 Bölgesel Amatör Lig müsabakası, her iki kulübün ilgi yazısına istinaden, aynı gün Çorlu General Basri Saran Stadında saat 13.30 da oynanacak.

10 May 2024 - 13:49 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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