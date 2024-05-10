AKP'li kadınlar İsrail'i kınadı

Basın açıklamasını okuyan AKP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişimin tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek, yaşanan zulme ve acıya rağmen ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli annelerin, er ya da geç kazanacağını söyledi.Açıklamaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Şahin Talus ile partililer katıldı.