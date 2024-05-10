Basın açıklamasını okuyan AKP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişimin tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek, yaşanan zulme ve acıya rağmen ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli annelerin, er ya da geç kazanacağını söyledi.Açıklamaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Şahin Talus ile partililer katıldı.
10 May 2024 - 14:01- Gündem Güncelleme:
AKP'li kadınlar İsrail'i kınadı
İzmit ilçesinde Anıtpark'ta toplanan AKP'li kadınlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'in saldırılarını kınayan dövizler taşıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Emekli - Hemde çook komiklerrrr.
Sami - komiksiniz yaa
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.