İstanbul'da ekmeğe zam geldi

İstanbul Ticaret Odası'nın mayıs ayı Meclis toplantısında, yeni bir ekmek fiyat tarifesi belirlendi. Bu kapsamda, 200 gram ağırlığındaki ekmeğin fiyatı 10 lira olarak güncellendi.

SON FİYATI 8 LİRAYDI

Son fiyat güncellemesi Aralık 2023’te yapılmış ve o dönemde 210 gram ekmek 8 lira olarak fiyatlandırılmıştı.

Yeni düzenleme ile ekmek 10 gram hafifletilirken, fiyatına yüzde 31 oranında bir zam yapıldı.