İstanbul'da ekmeğe zam geldi

İstanbul Ticaret Odası'nın mayıs ayı Meclis toplantısında, yeni bir ekmek fiyat tarifesi belirlendi. Bu kapsamda, 200 gram ağırlığındaki ekmeğin fiyatı 10 lira olarak güncellendi.
SON FİYATI 8 LİRAYDI
Son fiyat güncellemesi Aralık 2023’te yapılmış ve o dönemde 210 gram ekmek 8 lira olarak fiyatlandırılmıştı.
Yeni düzenleme ile ekmek 10 gram hafifletilirken, fiyatına yüzde 31 oranında bir zam yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - Ekmek fiyatlarında Kocaeli'nin tek rakibi türk hava yolları İstanbul fırıncılar odası bizim Kocaeli fırıncılar odasına rakip olamaz en büyük hırsız bizim Kocaeli fırıncılar odasıdır.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.