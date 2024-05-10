- Ekonomi

İstanbul'da ekmeğe zam geldi

İstanbul Ticaret Odası'nın mayıs ayı meclis toplantısında alınan karara göre, 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseltildi.

İstanbul'da ekmeğe zam geldi mask

İstanbul Ticaret Odası'nın mayıs ayı Meclis toplantısında, yeni bir ekmek fiyat tarifesi belirlendi. Bu kapsamda, 200 gram ağırlığındaki ekmeğin fiyatı 10 lira olarak güncellendi.

SON FİYATI 8 LİRAYDI

Son fiyat güncellemesi Aralık 2023’te yapılmış ve o dönemde 210 gram ekmek 8 lira olarak fiyatlandırılmıştı.

Yeni düzenleme ile ekmek 10 gram hafifletilirken, fiyatına yüzde 31 oranında bir zam yapıldı.
# Ticaret, yeni, Zam, Meclis

10 May 2024 - 14:08 - Ekonomi

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Yorumlar

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Emekli - Ekmek fiyatlarında Kocaeli'nin tek rakibi türk hava yolları İstanbul fırıncılar odası bizim Kocaeli fırıncılar odasına rakip olamaz en büyük hırsız bizim Kocaeli fırıncılar odasıdır.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 10 Mayıs 14:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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