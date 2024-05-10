1 Euro'ya uçak biletleri satışa sunuldu

Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen ile İskoçya’nın başkenti Edinburgh şehrini birbirine bağlıyor. Pegasus’un İskoçya’daki ilk uçuş noktası olan Edinburgh’a İstanbul Sabiha Gökçen’den haftanın iki günü düzenlenecek seferlerin ilki 27 Haziran'da yapılacak. Yeni hattın biletleri açılışa özel, 10-16 Mayıs tarihleri arasında, 2 bin 500 koltukla sınırlı olmak şartıyla, 1 Euro kampanya fiyatıyla satışa sunuldu.

Pegasus’un İstanbul Sabiha Gökçen’den Edinburgh’a düzenleyeceği uçuşlar; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Edinburgh Havalimanı’na Perşembe ve Pazar günleri saat 11:40’ta; Edinburgh Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günler içinde saat 15:30’da yapılacak. Yeni hattın biletleri, vergiler hariç 1 Euro kampanyası sonrası 49,99 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

'BU DENEYİMİ MİSAFİRLERİMİZE SUNMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, Pegasus Hava Yolları olarak, yeni açılan uluslararası hatlarla Türkiye’nin turizm potansiyeline katkıda bulunmaya devam ettiklerini söyleyerek "Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte, İstanbul ve Edinburgh’u birbirine bağlamaktan mutluluk duyuyor, bu deneyimi en avantajlı fiyatlarla misafirlerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.