Yargıtay'da seçim düğümü: Muhsin Şentürk mevcut başkan Mehmet Akarca lehine çekildi

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 13 Mayıs Pazartesi günü yapılacak 36. turda aday olmayacağını duyurdu.Şentürk, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla Birinci Başkanlık adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte şahsıma gösterilen teveccüh ve verilen destek dolayısıyla Genel Kurul'umuzun tüm üyelerine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yine yaptığım değerlendirme sonucunda 13.05. 2024 tarihinde yapılacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçiminde aday olduğumu yüksek takdirlerinize arz eder, kıymetli desteklerinizi istirham eder, selam ve saygılarımı sunarım" açıklaması yaptı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

Başkanlık seçimlerinin toplam 35 tur oylamasında hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı.

Yargıtay Başkanlığı için 13 Mayıs Pazartesi günü yapılacak 36. turda başka bir aday çıkmaz ise daha önceki turlarda aday olan mevcut başkan Mehmet Akarca ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak.

Kaynak: karar