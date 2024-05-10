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Başkan Gökçe’nin konukları Erenkaya ve Karaosmanoğlu

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, 23.Dönem Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu konuk etti

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Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunuyor. Bu kapsamda geçmiş dönemde kentimizde önemli görevlerde bulunan 23.Dönem Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Konuklarına nezaketleri için teşekkür eden Başkan Gökçe, görüşme esnasında ilçede yapmayı planladıkları çalışmalar ve projelerle ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Başkan Gökçe’nin konukları Erenkaya ve Karaosmanoğlu

Başkan Gökçe’nin konukları Erenkaya ve Karaosmanoğlu
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10 May 2024 - 14:58 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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