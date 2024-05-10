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Kocaeli Valiliği uyardı: Kuvvetli geliyor!

Kocaeli Valiliği bu akşam etkili olacak sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu.

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Kocaeli Valiliği uyardı: Kuvvetli geliyor! mask

Kocaeli Valiliği'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saat 22:00'den 11.05. 2024 (yarın) saat 11:00'e kadar bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kocaeli ve Yalova bölgesinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiği bildirilmiştir. Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek Ani Sel - Su Baskını – Yıldırım, Kuvvetli rüzgar ve Ulaşımda Aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
# 2024, Kocaeli Valiliği

10 May 2024 - 15:02 - Gündem

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