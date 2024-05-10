Kamu bankalarında yeni dönem

Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) öncülüğünde 7 kamu bankasının iş birliğiyle hayata geçirilen bir ATM paylaşım platformu. Ekonomim'in haberine göre, bu platformda yer alan bankaların ATM'leri tek bir çatı altında toplanarak, müşterilere daha uygun fiyatlı ve kolay erişilebilir hizmet sunulması amaçlanıyor.

TAM platformu ilk etapta 7 kamu bankasının ATM'lerini kapsıyor. İlerleyen dönemde diğer bankaların da platforma dahil olması bekleniyor.

Uzmanlara göre, TAM, Türkiye bankacılık sektöründe önemli bir gelişme. Bu platform, müşterilere daha uygun fiyatlı ve kolay erişilebilir hizmet sunulmasına ve bankaların maliyetlerini düşürmesine katkıda bulunacak.