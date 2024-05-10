En çok hangi mesleklerde açık var?

Türkiye'de özel sektör, son dönemde artan eleman açığıyla boğuşuyor. İŞKUR'un nisan ayı istatistiklerine göre, özel sektörde 230 bin açık iş pozisyonu bulunuyor. Bu açık pozisyonların sadece yarısı doldurulabilmiş durumda.Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte oteller ve turizm tesislerinde eleman açığı artıyor. Bu meslek grubunda 22 bine yakın elemana ihtiyaç duyuluyor.İmalat sanayisinde ise ilk 4 ayda eleman açığı sayısı 341 bini geçerek alarm veriyor.Reyon görevlisi (16 bin 790), konfeksiyon işçisi (16 bin 210) ve garson (20 bin) gibi mesleklerde de önemli eleman açığı görülüyor.Uzmanlar, eleman açığının temel nedenini gençlerin emek yoğun işlere olan ilgisinin azalmasına bağlıyorlar.Ayrıca, bu mesleklerde sunulan maaşların da yeterince cazip olmaması eleman bulma zorluğunu artırıyor.Eleman açığının çözümü için farklı sektörlerden ve uzmanlardan çeşitli öneriler geliyor.Meslek okulları ve liselerde bu alanlarda eğitimlerin artırılması, maaşların iyileştirilmesi ve sektöre olan ilginin artırılması için çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak: yeniçağ