Başkan Akbulut: "AKP göçmen güzellemesi yapıyor ama göçmenler büyük tehdit"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın, Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'nın ‘Uluslararası Göç Akımlarındaki Artış Göz Önüne Alındığında, İnsan Hakları Nasıl Güvence Altına Alınır?’ konulu 4. Oturumunun başkanlığını yaptı. Kurtulmuş konuşmasında, Türkiye'nin 2014’ten bu yana dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu, ölümle burun buruna kalan Suriyelilerin hayatta almak için Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldığını, dünyanın göçmenlerle ilgili politikalarını ve yatırımlarını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili politikasını tamamıyla yanlış bulduğunu ifade ederek şunları söyledi:"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un 10. Parlamento Başkanları toplantısında yaptığı göçmenlerle ilgili açıklamalarıyla ilgili olarak bir değerlendirme yapmak istiyorum.

" AKP TARAFINDAN GÖÇMEN SORUNU GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Ülkemizdeki göçmen sorunu, artık her birimizin göz ardı edemeyeceği bir milli sorun haline gelmiştir. Türkiye, insani duyarlılığını bir kenara bırakarak ekonomik, sosyal ve siyasal zorluklarla karşı karşıyadır. Göçmenlerin ülkemizdeki varlığı, sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda sosyal ve siyasal dengeyi de ciddi şekilde etkilemektedir. AK Parti iktidarı tarafından göçmen sorunu görmezden gelinmekte ve bu durum ülkenin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde artan göçmen nüfusu, yerli halkın işsizlik, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını olumsuz etkilemektedir.

"GÖÇMENLER BİR AN ÖNCE ÜLKELERİNE DÖNMELİ"

Biz Güzel Parti olarak, göçmenlerin yaşadığı bu sorunların ciddiyetinin farkındayız ve bu konuda adımlar atılmasını talep ediyoruz. Ülkemizin milli güvenliği açısından da göçmen sorununun bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, uluslararası topluma ve özellikle de Türkiye'ye göçmen politikaları konusunda daha fazla destek verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Göçmenlerin kendi ülkelerinde güvenli bir şekilde yaşamaları için uluslararası toplumun daha fazla çaba sarf etmesi gerekmektedir. Türkiye'de kalan göçmenlerle ilgili dünyadan yardım istemek yerine göçmenleri bir an önce ülkemizden güvenli bir şekilde göndermenin yollarına bakmamız gerekiyor. Türkiye'nin göçmen sorunu artık bir milli mesele haline gelmiştir ve bu konuda acil çözümler üretilmesi gerekmektedir. Ülkemizin geleceği için, göçmenlerin ülkelerine dönmeleri ve yerli halkın haklarının korunması elzemdir"dedi.