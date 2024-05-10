- Gündem

Derince’de ibadethanelerde temizlik

Derince Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki ibadethanelerde temizlik işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Derince’de ibadethanelerde temizlik mask
Derince’de ibadethanelerde temizlik
Derince’de ibadethanelerde temizlik
Haber albümü için resme tıklayın

Derince’de yer alan ibadethanelerde belediye ekipleri tarafından düzenli olarak temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Derince Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen program dahilinde ibadethanelerin temizlik ve bakımları periyodik olarak sağlanıyor. Aşamalı olarak birkaç adımda yapılan çalışmalarda insan sağlına zarar vermeyen temizlik ürünleri kullanılıyor. Yapılan çalışmada ilk olarak köpüklenen halılar daha sonra özel ekipmanlar ile durulama ve kurutma işlemlerinden geçiriliyor. Vatandaşların temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için yapılan çalışmalar periyodik olarak devam ediyor.
# Derince Belediyesi

10 May 2024 - 15:16 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.284.684 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL