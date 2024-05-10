Bakan Yılmaz Tunç adliye müjdesi verdi, ama…!

Açılışta konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ““Böyle bir eğitim tesisisin açılışında Kocaelililere adaletle ilgili bir müjde vermek gerekir. Bakanlık olarak Kartepe’de yapılacak yeni adliye binasını 2024 yatırım programına aldık. 104 bin metrekare kapalı alanı olacak adalet sarayının ihalesini gerçekleştirdik. Kocaeli’nin büyüklüğüne yakışacak bir adalet sarayını hizmete sunacağız” dedi. Aldığımız bilgiye göre yeni adliye sarayının ‘proje hazırlama işi’ ihalesi yapıldı. Önce proje hazırlama işi ihalesi onaylanacak, daha sonra da yapım ihalesine çıkılacak. Bakan Tunç, 2024 yatırım planına alındığını ifade etti, ama bunun gerçekleşme ihtimali gözükmüyor.