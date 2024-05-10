Açılışta konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ““Böyle bir eğitim tesisisin açılışında Kocaelililere adaletle ilgili bir müjde vermek gerekir. Bakanlık olarak Kartepe’de yapılacak yeni adliye binasını 2024 yatırım programına aldık. 104 bin metrekare kapalı alanı olacak adalet sarayının ihalesini gerçekleştirdik. Kocaeli’nin büyüklüğüne yakışacak bir adalet sarayını hizmete sunacağız” dedi. Aldığımız bilgiye göre yeni adliye sarayının ‘proje hazırlama işi’ ihalesi yapıldı. Önce proje hazırlama işi ihalesi onaylanacak, daha sonra da yapım ihalesine çıkılacak. Bakan Tunç, 2024 yatırım planına alındığını ifade etti, ama bunun gerçekleşme ihtimali gözükmüyor.
10 May 2024 - 15:18- Gündem Güncelleme:
Bakan Yılmaz Tunç adliye müjdesi verdi, ama…!
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ), Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin resmi açılışına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adliye müjdesi verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.