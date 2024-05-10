Kamuda tasarruf paketinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı tasarruf tedbirlerinin detayları belli olmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan geniş kapsamlı çalışma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu.

100 MİLYAR LİRA TASARRUF BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından yürütülen tedbirlerle birlikte 100 milyar lira tasarruf hedeflenirken, kamu kurumlarında giderler kalem kalem hesaplanacak ve harcamalar en aza indirilecek.

ZORUNLU OLMADIKÇA BİNA VE ARAÇ KİRALAMAK YOK

Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşlarının bina ve araç kiralamayacağı, kiralanan ek bina ve araçların ihtiyaca göre belirleneceği ifade edilirken, yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verileceği de paketin içerisinde olacağı konuşuluyor. Öte yandan, kırtasiye harcamaları da azalacak ve yazışmalar dijital ortamda yapılacak.

YENİ YATIRIMLAR YAPILMAYACAK

Pakete göre; yüzde 65'i biten yatırımlar tamamlanacak, ancak yeni yatırımlara başlanmayacak. Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanlar sınırlandırılacakken, toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek. Kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacak.

PAKET PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tasarruf paketini açıklayacak.