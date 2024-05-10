Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersin Kayahan 3’ncü patentini aldı. Buluş özellikle insan sağlığı ile ilgili insanların toplu yaşam alanlarındaki (alışveriş, eğlence merkezleri, okullar, poliklinikler, hastaneler, spor ve sinema salonları, toplu taşıma araçları vb.) hava ve cisim yüzeylerinde bulunan biyolojik ve biyolojik olmayan parçacıkların (virüsler, bakteriler, toz, mantarlar (küf-maya), virüsler, mite, polen vb.) eş zamanlı tespit edilmesine yönelik optik temelli sistemler ile ilgili Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersin Kayahan 3’ncü patentini aldı.
10 May 2024 - 15:25- Yaşam Güncelleme:
KOÜ Denizcilik Fakültesinde Prof. Dr. Kayahan 3’ncü patentini aldı
Karamürsel İlçesinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersin Kayahan 3’ncü patentini aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.