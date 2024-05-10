10 May 2024 - 15:25- Yaşam G:

KOÜ Denizcilik Fakültesinde Prof. Dr. Kayahan 3’ncü patentini aldı

Karamürsel İlçesinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersin Kayahan 3’ncü patentini aldı.

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KOÜ Denizcilik Fakültesinde Prof. Dr. Kayahan 3’ncü patentini aldı mask
KOÜ Denizcilik Fakültesinde Prof. Dr. Kayahan 3’ncü patentini aldı
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Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersin Kayahan 3’ncü patentini aldı. Buluş özellikle insan sağlığı ile ilgili insanların toplu yaşam alanlarındaki (alışveriş, eğlence merkezleri, okullar, poliklinikler, hastaneler, spor ve sinema salonları, toplu taşıma araçları vb.) hava ve cisim yüzeylerinde bulunan biyolojik ve biyolojik olmayan parçacıkların (virüsler, bakteriler, toz, mantarlar (küf-maya), virüsler, mite, polen vb.) eş zamanlı tespit edilmesine yönelik optik temelli sistemler ile ilgili Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersin Kayahan 3’ncü patentini aldı.

KOÜ Denizcilik Fakültesinde Prof. Dr. Kayahan 3’ncü patentini aldı
# tespit

10 May 2024 - 15:25 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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