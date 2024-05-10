KOÜ Denizcilik Fakültesinde Prof. Dr. Kayahan 3’ncü patentini aldı

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersin Kayahan 3’ncü patentini aldı. Buluş özellikle insan sağlığı ile ilgili insanların toplu yaşam alanlarındaki (alışveriş, eğlence merkezleri, okullar, poliklinikler, hastaneler, spor ve sinema salonları, toplu taşıma araçları vb.) hava ve cisim yüzeylerinde bulunan biyolojik ve biyolojik olmayan parçacıkların (virüsler, bakteriler, toz, mantarlar (küf-maya), virüsler, mite, polen vb.) eş zamanlı tespit edilmesine yönelik optik temelli sistemler ile ilgili Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersin Kayahan 3’ncü patentini aldı.