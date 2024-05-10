Başkan Gökçe: Anne sevgisi sevgilerin en kıymetlisidir

SEVGİLERİN EN BÜYÜĞÜ, EN KIYMETLİSİ
Başkan Gökçe yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Hayatımızın her evresinde sevgisini, merhametini ve desteğini yanında hissettiğimiz annelerimizin, Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Hiç kuşkusuz anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü ve en kıymetlisidir. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan annelerimize yılın bir günü değil, bir ömür boyu minnet borcumuz olduğunu unutmamalıyız. Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk an itibarıyla yanımızda olan, dertlerimizle dertlenip, sevincimizle mutlu olan annelerimiz sadece bugünümüzü değil aynı zamanda toplumumuzun geleceğini de şekillendirmektedir. Bir annenin ülkemizin makûs talihini ve dünyayı nasıl değiştirdiğine şahit olmak için Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kıymetli annesi Zübeyde Hanım'a bakmamız yeterlidir"
ANNELERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ
"Hayatın tüm zorluklarını sırtlanan, bizlere yol gösteren ve yaşama hazırlayan annelerimiz için ne yapsak azdır. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı yetiştiren annelerimizin, hiç kuşkusuz ülkemizin kalkınmasında alacakları sorumluluk da bir hayli fazla olacaktır. Geleceğe dair umutlarımızın yeşerdiği bu süreçte bizler de Derince Belediyesi olarak hayata geçireceğimiz projelerimizle her zaman annelerimizin ve kadınlarımızın yanında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli anneleri, tüm annelerimiz ve gönlünde anne sevgisini taşıyan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.