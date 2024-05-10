SUSAKO yoğun katılımla hizmete açıldı!

S.S Sürdürebilir Sanat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açılışı bugün saat 14.00’da Akçakoca Mahallesi Kapanca Sokak’ta gerçekleşen açılış töreni ile hizmete girdi. Kooperatifin açılışına S.S Sürdürebilir Sanat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Naciye Özdemir’in yanı sıra İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , İYİ Parti İzmit Belediyesi Başkan adayı Kâmil Şirin, eski Kocaeli Mimarlar Odası Başkanı Arsal Arısal ve çok sayıda sanatçı katılım sağladı.

BU TARZ AÇILIŞLARIN SAYISI ARTSIN

Kooperatifin açılış konuşmasını yapan Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, “Akçakoca Mahallesi bildiğiniz üzere tarihi bir mahalle olmanın mutluğunu yaşıyor. Böylesine güzel bir mahallede, tarihi bir sokakta böyle bir açılışı yapmak bizi onore ediyor. Bir muhtar olarak değil bir mahalle sakini olarak bu tür açılışları görünce bunun mutluluğunu yaşıyorum. Gönül istiyor ki bu tarz açılışların sayısı artsın” şeklinde konuştu.

AÇILIŞA KATILMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM

Muhtar Şahin’in ardından konuşan Dr. Kahraman Şirin ise, “Kadınlarımız baskı altında kaldığı ve çeşitli zorluklarla mücadele ettiği bir ortamda bu tarz bir açılışı katılmaktan mutluluk duyuyorum. İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İZMİT’İN KÜLTÜRÜNÜ BURADA CANLANDIRACAĞIZ

Dr. Şirin’in ardından konuşan Başkan Naciye Özdemir, “Açılışımıza geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. ‘Sanat için harekete geç’ sloganı ile yola çıktığımız bu kooperatifi 7 kadın arkadaşımızla kurup şu an 17 kadın arkadaşımızla devam ediyoruz. Estetik dokunuşlarla toplumla ve sanata fayda sağlayan atölyeler, eğitim programları gerçekleştirerek öncelikle kadın ve gençlerin sosyo ekonomik hayata katkılarını destekleyeceğiz. Bu sayede 15 günde bir, bir sanatçımıza sergi açmak ve söyleşilerini yapmak istiyoruz. İzmit’in kültürüne de vurgu yaparak burayı da canlandıracağız” ifadelerine yer verdi.

GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ

Başkan Özdemir’in ardından konuşan İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise konuşmasında şunları söyledi, “Bu güzel kooperatifimizin güzel başkan ve yöneticileri, değerli kadın arkadaşlarım, değerli beyefendiler ve sevgili konuklar öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hep birlikte güzel bir başlangıç daha yapıyoruz. Bizim çok önemsediğimiz bir projeydi hem bu bölgemiz yıllardır hakkettiği değere kavuşması daha ciddi bir cazibe merkezi haline gelmesi için. Bölgenin daha değerli hale getirerek bu bölgeye özenle yatırım yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun değerli destekçilerimizin de emekleriyle, alın teriyle her geçen gün buranın değerini arttırıyoruz. İzmit Belediyesi'nin mülkiyetinde olan ama uzun yıl el süremediği, kullanamadığı, bazılarının kapısından bile giremediği bu mülkleri zaman içerisinde bir bir geri aldık.

İZMİT İÇİN ÇOK AMA ÇOK KIYMETLİ

Şimdi hepsini ayrı bir fonksiyon kazandırarak ve hepsinin artık daha kullanışlı kadınlara, sanata, gençlere, kültüre ve bu kentin hak ettiği değere hizmet eden, hizmet odakları haline getirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz beş yılda olduğu gibi ve bugün burada sizlerle birlikte sürdürülebilir sanat kadın kooperatifimizin açılışıyla bir arada olmazdan gerçekten bizler de mutlu ve onurluyuz. Kısa adı Susako olan sanatı toplumsal fayda sağlamayı da amaç edinen ve yedi cesur kadının hayalini gerçeğe dönüştüren bir sanat merkezi burası. Biz de belediye olarak kadınların toplumsal hayata ve iş dünyasına katkı sağlamasına desteklemek, ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek çeşitli projeler geliştiriyoruz. Bu bölge için İzmit'in tarihi değerlerinin daha fazla hissedilmesi ve daha fazla görünür olması için çok ama çok kıymetli”