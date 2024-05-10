ÖSYM duyurdu: DGS başvuruları başladı

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı ( 2024-DGS) başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak sınav için başvuru süresi 20 Mayıs'ta sona erecek.

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

DGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İki yıllık önlisans programlarından mezun olanlar.

Son sınıf öğrencisi olup, staj hariç mezuniyet koşullarını karşılayan adaylar.

Yurtdışındaki önlisans programlarından mezun olup denklik alan adaylar.

Başvuru sürecine başlamadan önce tüm adayların, 2024 DGS Başvuru Kılavuzu’nu dikkatlice incelemesi önerilir.