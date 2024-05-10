Önemli maç öncesi Başkan Hürriyet’ten  taraftara bilet desteği!

İzmit Belediyesi, kentin markası Kocaelispor’u, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da Sakaryaspor ile gerçekleştireceği karşılaşmada yalnız bırakmıyor. İzmit Belediyesi, vatandaşlarına destek olmak ve şehir takımına olan ilgiyi artırmak amacıyla 500 adet kale arkası bilet hediye ediyor.
HALKLA İLİŞİKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAŞVURABİLECEKLER
Biletlerden yararlanmak isteyen taraftarların İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gelerek TC kimlik numaralarıyla kayıt olacak ve biletler taraftarların hesaplarına otomatik olarak yüklenecek. Bilet temin etmek isteyenler, daha fazla bilgi ve kayıt için Cuma günü 20.00’a ve Cumartesi saat 15.00’e kadar İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne başvurabilir. Detaylı bilgi için 3180000(2083-2084-2087) numaralı telefonu arayabilir.
HÜRRİYET, “TÜM İZMİTLİLERİ BEKLİYORUZ”
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet yaptığı açıklamada, "Bu önemli karşılaşmada Kocaelispor’a olan desteğimizi göstermek ve taraftarlarımızla birlikte, maç gününde güçlü bir şekilde statta olmak istiyoruz. Tüm İzmitlileri maça bekliyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan - Pasolig kartı olmayana bilet yüklemezlerr
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.