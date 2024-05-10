GEBKİM OSB kimyada yeşil dönüşüme öncülük ediyor

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği günümüzde üretim ve tüketim zincirinin tüm halkalarında sürdürülebilirlik en önemli gündem başlıklarından birini oluşturuyor. Sürdürülebilir bir gelecek için yeşil ve dijital dönüşüm, döngüsel ekonomi gibi kavramların öne çıktığı bugünün dünyasında bu yönde atılan tüm adımlar çok değerli. Kimya sektöründe örnek bir sanayi ekosistemine liderlik eden GEBKİM Kimya İhtisas OSB, bu yıl 9’uncusu düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi’ne katıldı. Zirveye Platin Sponsor olarak da destek veren GEBKİM, “Karbon Yönetimi ve Endüstri” başlıklı oturumda OSB’nin sürdürülebilirlik yolculuğunu ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen IX. İstanbul Karbon Zirvesi, “İklim Değişikliği Kaynaklı Riskler, Fırsatlar ve Karbon Ticareti” teması ile “Karbon Nötr” olarak gerçekleştirildi. Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si olan GEBKİM, 6-7 Mayıs tarihlerinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen zirvenin katılımcıları arasında yer aldı ve Platin Sponsor olarak destek verdi.

Türkiye sanayinin nabzının attığı Kocaeli’nde kimya sektörünün birçok farklı alt kolunda faaliyet gösteren şirketleri bünyesinde barındıran GEBKİM Kimya İhtisas OSB, çevreye ve insana dost üretim anlayışıyla yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları ile de örnek olmaya devam ediyor. İş dünyasının liderlerini buluşturan IX. İstanbul Karbon Zirvesi’nin ilk gününde düzenlenen “Karbon Yönetimi ve Endüstri” başlıklı oturumun konuşmacılarından olan Turkuaz Polyester Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Erdem, GEBKİM Kimya İhtisas OSB’nin sürdürülebilirlik stratejisinin çevresel, sosyal ve yönetişimsel boyuttaki ana bileşenlerini katılımcılarla paylaştı. GEBKİM OSB; enerji verimliliği, karbon ayak izi raporlaması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, atık ve atık su yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda önemli adımlar atıyor. GEBKİM’in olası afetlerde risklerin azaltılması ve önlenmesi amacıyla hayata geçirdiği ödüllü projesi Acil Müdahale Yazılımı da zirvede büyük ilgi gördü.

GEBKİM Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, dünya ekonomisinin geleceğine dair öngörülerde önümüzdeki yıllara ilişkin en büyük risk unsurları arasında gösterilen iklim krizinin olumsuz etkilerinin önüne geçilmesinde tüm paydaşlara sorumluluklar düştüğünü vurgulayarak sanayilerdeki dönüşüm sürecinin hızlandığına dikkat çekti.

Karbon emisyonlarının azaltılması ve karbon yönetiminin önemli mücadele konuları arasında olduğunu belirten GEBKİM Başkanı Vefa İbrahim Aracı, şunları söyledi: “İklim krizi ile mücadele kapsamında yapılan düzenlemeler ile bu yönde konulan hedefler, Türkiye ekonomisi ve sanayinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve rekabet gücünün artırılması açısından da önem taşıyor. Dünya büyük bir değişimden geçerken girişimci gücü, üretim altyapısı ve güçlü insan kaynağı ile büyük potansiyeli olan Türkiye sanayinin de bu değişimi iyi okuması gerekiyor. İhracatımızın yarısını yaptığımız Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi mekanizması bu değişime bir örnektir. Daha yaşanabilir bir dünya için insana ve çevreye dost bir üretim anlayışını benimsediğimiz GEBKİM Kimya İhtisas OSB’de, üye firmalarımızın da sürdürülebilirlik hedeflerini desteklediğimiz örnek projeleri devreye alıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, su yönetimi, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi ilkelerinin benimsenmesi, çevre boyutunun yanı sıra eğitime, kadın istihdamına, insana, topluma ve geleceğe değer katan sosyal projelerde de bu yaklaşımın sürdürülmesine önem veriyoruz. 9. İstanbul Karbon Zirvesi’nde sürdürülebilirlik stratejimizin ana başlıklarını ve başlıklar altında yaptığımız örnek çalışmaları katılımcılarla paylaşma fırsatı bulduğumuz için mutluyuz. Başta Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği olmak üzere zirvede emeği geçenlere teşekkür ediyoruz”.