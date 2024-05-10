İzmit Belediyesi'nin 2023 yılında harcadığı miktar belli oldu!

İzmit Belediyesi Mayıs ayı Meclis toplantısının ikinci oturumu, bugün Belsa Plaza’da bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılmadığı meclis toplantısı, Cengiz Özcan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Nazım Gençtürk, “Bugün Türkiye’de çok uzun süredir yaşanmayan bir şey oldu. Tüm eğitim sendikalarımız farklılıklarını bir kenara bırakarak bir günlük grev kararı aldı. Bugün ders zili çalmadı. Bir daha çalmazsa ne olur düşünelim. Tüm erk sahiplerinin eğitim camiamızı hedef haline getiren söz ve eylemlerden kaçınmaya ve bunu bir beka sorunu olarak görerek bu sorunu çözmeye davet ediyorum. Bu vesileyle buradan öğretmenlerimize bir selam yollamak istedim. İyi ki varlar” dedi.

OY ÇOKLUĞUYLA GEÇTİ

Meclis toplantısında İzmit Belediyesi’ne ait 2023 yılı bütçe kesin hesabı görüşüldü. Kesin hesap cetvelini meclis üyeleriyle paylaşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan, “2023 yılı gelir kuruluş bütçesinde öngörülen 1 milyar 250 milyon TL olan bütçe, 1 milyar 127 milyon 410 bin 84 TL olarak yüzde 90,19 oranında gerçekleşti. 2023 yılında gelir tahsilatının tahakkuka oranı ise yüzde 88,01 olarak gerçekleşti” dedi. Okunan gelir kesin hesabı, meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla kabul edildi. Gider bütçesini paylaşan Özcan, “Net bütçe 1 milyar 285 milyon 300 bin TL olup harcama 1 milyar 236 milyon 720 bin TL olarak yüzde 96,22 oranında gerçekleşti” dedi. Gider kesin bütçesi mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.