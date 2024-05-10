Rabia Topuz'un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesi kırsalında antrenman yaparken yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırılan milli boksör Rabia Topuz'un tedavisi devam ediyor.
Beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile antrenman için önceki gün gittiği Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisinde koşu gerçekleştirirken ayağını yılan ısıran milli boksör Rabia Topuz'un Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Milli sporcunun durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Milli takım kampından dönen milli boksör Rabia Topuz, Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisinde kırsal alanda koşu gerçekleştirirken yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.