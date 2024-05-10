ANKA VETERAN KADIN VOLEYBOL TAKIMI AYDIN'DA ŞAMPİYON OLDU

3-5 Mayıs tarihlerinde Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 10. Veteran Voleybol Şampiyonasında 2019 yılında Kocaeli'de kurulan Anka Kadın Veteran Voleybol Takımı şampiyon oldu. +35 yaş kategorisinde yarışan takımımız tüm maçlarını 2-0 yenerek şampiyonluk kupasını kazanmayı başardı. Madalyalarını ve şampiyonluk kupasını kendilerini destekleyen aileleriyle birlikte teslim alan takım üyelerinin coşkusu görülmeye değerdi. Takım sorumlusu ve oyuncusu Selma Soybelli ödül töreninin ardından şunları söyledi:

" 2019 yılından beri katıldığımız turnuvalarda birçok başarımız oldu. Şimdi buna bir yenisini ekleyerek şampiyon olduk. Önümüzde 31 Mayis-2 Haziran'da İzmir'de TVF'nin düzenlediği Veteran Şampiyonası var. O turnuvada da şampiyon olmak için hazırlıklarımızı hızla tamamlayacağız. Kocaeli'yi temsil etmek bizim için büyük bir gurur. Hem anne hem eş hem çalışan kadınlar olarak kendimizi var etme yolunda sporun gücü hep bizimle! Turnuvalara katılım konusunda bölgemizdeki iş adamlarından ve belediyelerimizden bizlere destek olmalarını talep ediyoruz. Teşekkürler"