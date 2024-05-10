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'Dertleri unutun yeni anayasa yapacağız' diyenlere sesleniyorum...

Partisinin Ordu mitinginde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "'Bu dertleri unutun biz bir anayasa yapacağız’ diyenlere buradan sesleniyorum; ‘ekmek bulamazsanız anayasa yiyin’ dedirttirmeyeceğiz. Bu millete ekmek bulamazsanız Anayasa yiyin dedirttirmeyeceğiz" dedi.

'Dertleri unutun yeni anayasa yapacağız' diyenlere sesleniyorum... mask

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ordu mitinginde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunları sıralayan Dervişoğlu, "yapay gündemlerle" gündemi değiştirmek isteyenlerin "tuzağına" düşmeyeceğini söyledi. 

Dervişoğlu, "'Bu dertleri unutun biz bir anayasa yapacağız’ diyenlere buradan sesleniyorum; ‘ekmek bulamazsanız anayasa yiyin’ dedirttirmeyeceğiz. Bu millete ekmek bulamazsanız Anayasa yiyin dedirttirmeyeceğiz"  dedi.

Dervişoğlu, Ordu'da mitingine gelen kalabalığa seslenerek, "Türkiye'nin yıkıcı sorunlarını unutturmaya çalışıp sıradan tartışmalar yaratmak isteyenlerin oyununa düşmeyeceğime söz veriyorum" dedi. 

Yapay gündem yaratmak isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğini söyleyen Dervişoğlu, "Bu millete ekmek bulamazsanız anayasa yiyin’ dedirttirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM YAŞADIKLARIMIZI BELÇİKA YAŞASAYDI..."

Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim 60'lı yıllarda doğan çocuklarız.  İhtilal oldu çocukluğumuza şekil verdi. 71'de Muhtara oldu delikanlılığımıza  şekil verdi. 80'de ihtilal oldu, gençliğimize ve geleceğimize şekil verdi. Bizim yaşadıklarımızı Belçika, Hollanda  yaşasaydı 250 metreye bir tımarhane kurarlardı. Geride bıraktığımız acılarımıza tebessüm ediyoruz. Bizden dünden bugüne kavgalarımızı taşımayan insanlarız. Hep bize büyüklerimize sahip çıktı.

Emeklisiyle, yetimiyle, atanamayan öğretmeniyle, tenceresini kaynatamayan sabit gelircisiyle bir olmaya devam edeceğim. Buradan sesleniyorum. Benim vatandaşımın bu denli büyük dertlerle karşı karşıya kaldığı dönemde, 4 mevsimi kara kış gibi yaşadığı dönemde hiçbir siyasetçiye bu meydanlarda baharı yaşatmayacağımın sözünü veriyorum Türkiye'nin yıkıcı sorunlarını unutturmaya çalışıp sıradan tartışmalar yaratmak isteyenlerin oyununa düşmeyeceğime söz veriyorum..

'Bu dertleri unutun biz bir anayasa yapacağız’ diyenlere buradan sesleniyorum; ‘ekmek bulamazsanız anayasa yiyin’ dedirttirmeyeceğiz." 

Kaynak: CUMHURİYET

# türkiye, büyük, oldu

10 May 2024 - 17:40 - Siyaset

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