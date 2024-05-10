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KANDIRA'DA ÇAYA ZAM GELDİ

Kandıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetiminin oluşturduğu yeni fiyat listesi belli oldu. Yeni tarifeye göre Kandıra'da kahvehane ve çay ocağında 6 lira olan çay 8 liradan satılacak.

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KANDIRA'DA ÇAYA ZAM GELDİ mask

Yeni fiyat listesine göre içecek fiyatları; Çay 8 TL, Bitki çayı, Nescafe ve Kakao 15 TL, Türk Kahvesi ise 25 TL’ye yükseldi. Kaşarlı – Karışık Tost fiyatı ise 60 TL olarak belirlendi. 
# TÜRK, yeni

10 May 2024 - 17:55 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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