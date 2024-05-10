Yeni fiyat listesine göre içecek fiyatları; Çay 8 TL, Bitki çayı, Nescafe ve Kakao 15 TL, Türk Kahvesi ise 25 TL’ye yükseldi. Kaşarlı – Karışık Tost fiyatı ise 60 TL olarak belirlendi.
- Ekonomi
KANDIRA'DA ÇAYA ZAM GELDİ
Kandıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetiminin oluşturduğu yeni fiyat listesi belli oldu. Yeni tarifeye göre Kandıra'da kahvehane ve çay ocağında 6 lira olan çay 8 liradan satılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.