10 May 2024 - 17:55 - Ekonomi

KANDIRA'DA ÇAYA ZAM GELDİ

Kandıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetiminin oluşturduğu yeni fiyat listesi belli oldu. Yeni tarifeye göre Kandıra'da kahvehane ve çay ocağında 6 lira olan çay 8 liradan satılacak.