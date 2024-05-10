CHP'nin danışma kurulları başlıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde seçim süreçleri ve kurultay nedeniyle uzun bir süredir yapılmayan danışma kurulları toplantısı yarın başlayacak. İlk danışma 11 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te CHP Karamürsel İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşecek. 47 yıl sonra Karamürsel Belediyesi’nin kazanılmasından ardından toplantıya katılımın yüksek olması bekleniyor.