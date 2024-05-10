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CHP'nin danışma kurulları başlıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nde ilçe danışma kurulları yarın (11 Mayıs)başlayacak.

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CHP'nin danışma kurulları başlıyor! mask

Cumhuriyet Halk Partisi’nde  seçim süreçleri ve kurultay nedeniyle uzun bir süredir yapılmayan danışma kurulları toplantısı yarın başlayacak.  İlk danışma 11 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te  CHP Karamürsel  İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşecek. 47 yıl sonra Karamürsel Belediyesi’nin kazanılmasından ardından toplantıya katılımın yüksek olması bekleniyor.
# cumhuriyet, chp, ilçe, yüksek, seçim

10 May 2024 - 17:59 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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