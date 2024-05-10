Elon Musk'ın beyin çipi, ilk kez arıza yaptı

Tesla’nın sahibi ünlü ABD’li milyarder Elon Musk’ın kurduğu Neuralink şirketi, kısmı felçli hastaların tedavisinde kullanmak üzere beyin çipi implantı geliştirdi.

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında geçirdiği trafik kazası sonucunda omuzlarından aşağısı felç kalan Noland Arbaugh, Neuralink’in ilk deneme hastası oldu.

Bu yılın başlarında, ABD vatandaşı Noland Arbaugh'un zihniyle satranç oynadığı görüntüler yayınlanmıştı.

İLK ARIZA KAYDI GELDİ

Neuralink şirketi, çarşamba günü yayınladığı güncellemede, Arbaugh'a implant takılmasının üzerinden 100 gün geçtiğini ve hastanın başarılı bir ameliyattan bir gün sonra evine gidebildiğini belirtti.

Neuralink, implantın Arbaugh'un kafasına yerleştirilmesinden sadece haftalar sonra implantla ilgili sorunlar yaşandığını kabul etti.

Buradaki sorun, cihazı kişiye bağlayan ve bir insan saçından daha ince olan 'ipliklerin' bağlantısının kopması oldu.

'BİR SORUN YOK'

Neuralink’in beyin çipi implantı üzerinde toplam 64 iplik bulunuyor ve 1.024 elektrot kullanarak sinirsel sinyalleri taşıyor.

Neuralink kaç ipliğin çözüldüğünü açıklamadı. Artık daha az elektrot olduğu için geçici bir çözüm bulundu, bu da Musk'ın ekibinin, cihazı test ederken ölçümünün biraz olsun zorlaşacağı anlamına geliyor.

Musk’ın B planına göre Neuralink, kayıt algoritmasını beyinden gelen sinyallere daha duyarlı olacak şekilde değiştirerek bu sorunu aşmayı hedefliyor.

GÜNDE 8 SAAT KULLANIYOR

Ayrıca, Neuralink’in kullanıcı arayüzü son güncellemeyle geliştirildi ve beyin sinyallerini bilgisayarda gerçek dünya hareketlerine çevirme teknikleri sağlandı.

Arbaugh şu anda implantı günde sekiz saat kullanıyor ve bu süre hafta sonları günde 10 saatin üzerine çıkıyor.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ilk arızanın yaşanmasının ardından implantın Arbaugh'dan çıkarılması konusunda tartışmalar yapıldı ancak arıza nedeniyle Arbaugh’nın sağlığını tehdit eden bir risk oluşmadığı için bu konu değerlendirilmedi.