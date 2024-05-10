Keçiörengücü ile Altay, son maçta yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Ankara Keçiörengücü, Altay'ı ağırladı.
Aktepe Stadı'nda oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Ankara Keçiörengücü, Alihan Kubalas'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Konuk ekip Altay, 70. dakikada Nurettin Küçükdeniz'in kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Maçın geri kalanında eşitlik bozulmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Ankara Keçiörengücü sezonu 40 puanla tamamladı.
Haftalar öncesinden küme düşmesi kesinleşen Altay ise 9 maçlık aradan sonra hanesine puan yazdırdı. İzmir ekibi, Trendyol 1. Lig'e 10 puanla veda etti.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.