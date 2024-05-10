- Spor

Başkan Hürriyet’ten taraftara 500 bilet desteği

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor'un Sakarya ile oynayacağı heyecanlı maç için futbolseverlere özel bir sürpriz yaparak 500 adet bilet hediye edecek.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Başkan Hürriyet’ten taraftara 500 bilet desteği mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi, kentin markası Kocaelispor’u, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da Sakaryaspor ile gerçekleştireceği karşılaşmada yalnız bırakmıyor. İzmit Belediyesi, vatandaşlarına destek olmak ve şehir takımına olan ilgiyi artırmak amacıyla 500 adet kale arkası bilet hediye ediyor.

Biletlerden yararlanmak isteyen taraftarların İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gelerek TC kimlik numaralarıyla kayıt olacak ve biletler taraftarların hesaplarına otomatik olarak yüklenecek. Bilet temin etmek isteyenler, daha fazla bilgi ve kayıt için Cuma günü 20.00'a ve Cumartesi saat 15.00'e kadar İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne başvurabilir. Detaylı bilgi için 3180000(2083-2084-2087) numaralı telefonu arayabilecek. İzmit Belediye Başkanı Hürriyet yaptığı açıklamada, "Bu önemli karşılaşmada Kocaelispor'a olan desteğimizi göstermek ve taraftarlarımızla birlikte, maç gününde güçlü bir şekilde statta olmak istiyoruz. Tüm İzmitlileri maça bekliyoruz" dedi.
# İzmit belediyesi, Sakaryaspor, Kocaelispor

10 May 2024 - 18:46 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.284.684 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL