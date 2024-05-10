Giresunspor: 1 - Ümraniyespor: 2

Maçtan Dakikalar
21. dakikada sağ kanattan Uğur Kaan’ın ortasında savunmadan dönen topla ceza yayının gerisinde buluşan Siraçhan’ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
36. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Uğur Kağan’ın son çizgiye inip verdiği pasta ceza sahası içinde Atalay, topu ağlara gönderdi. 0-2
58. dakikada sağ kanattan Giresunspor’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Furkan’ın çarpazdan vuruşunda top kaleci Onur’dan çekti. Dönen topu Mehmet, filelere yolladı. 1-2
Hakemler: Burak Olcar, Seyfettin Ünal, Azad İlhan
Giresunspor: Alperen, Talha, Arda (Muhammed Miraç dk. 86), Mehmet, Fatih, Ahmet, Furkan, Enishan (Ege dk. 77), Emre (Şahin dk. 56), Furkan Arda (Berkay dk. 77), Muhammed (Faruk Can dk. 56)
Yedekler: Göktan, Şenel, Eren, Kasım Alperen, Anıl Yiğit
Teknik Direktör: Serhat Güller
Ümraniyespor: Onur, Uğur Kaan, Cofie, Mustafa, Batuhan, Muhammet, Atalay (Yusuf dk. 73), Bouali, Siraçhan, Emre, Kosoko (Emrecan dk. 46)
Yedekler: Übeyd
Teknik Direktör: Hüsamettin Balcı
Goller: Siraçhan Nas (dk. 21), Atalay Babacan (dk. 36) (Ümraniyespor), Mehmet Keskin (dk. 58) (Giresunspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.