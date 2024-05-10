Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem! 15 Mayıs’ta tabelaya yansıyacak

EPDK’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yeni karara göre yüksek fiyattan satılan VMax ve Vpro gibi ifadeler kaldırılarak, benzin ve mazotta katkılı yakıt olarak geçen ürünlerde artık tek fiyat geçerli olacak.

15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan kararı, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat değerlendirdi.

Polat, yeni uygulamanın vatandaşın lehine olduğunu belirtirken, akaryakıt fiyatlarında da düşüşün süreceğini vurguladı.

15 MAYIS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

İbrahim Polat, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) geçtiğimiz günlerde aldığı kurul kararı ile katkılı yakıtlarla katkısız yakıtların fiyatlarının tek uygulanmasına yönelik bir karar alındığını ifade etti. Bu kararın şu anda sadece mazot ve benzine uygulanacağını belirten Polat, ürünün çeşitliliğinin sürdüğünü ancak fiyat politikası olarak önce mazotun tek fiyat, ardından da benzinin tek fiyat olacağını vurguladı. Polat, kararın 15 Mayıs itibari ile yürürlüğe gireceğini belirtti.

"BU KARAR BÜYÜK ŞİRKETLERİN İŞİNE YARAMADI"

Polat konuşmasının devamında EPDK’nın kurul kararına kendilerinin etki etmeleri veya karışmalarının mümkün olmadığını belirterek, bunun kurumun kendi içerisinde aldığı bir karar olduğunu vurguladı.

Polat konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Ama aynı zamanda da şu şekilde olmaya başladı; bu katkılı yakıtların arasında 3-5 kuruş bir fark oluyordu. EPDK bunların hepsini tek ürün olarak gördüğü için yani benzini ve mazotu tek ürün olarak gördüğü için ikisinde de farklı ürünü satabilirsin ama aynı fiyat üzerinden satacaksın diye bir kurul kararı yayınladı. Bize de buna uymak düşer”

Akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeleri de değerlendiren Polat, son zamanlarda benzin, motorin ve LPG’de bir düşüşün gerçekleştiğini ifade etti. Döviz kurundaki gerilemenin bunu etkilediğini vurgulayan Polat, brent petrolün de zirveye çıktığını, 92 dolarlar seviyesine gelen petrolün şu anda 87 dolar civarlarına gerilediğini belirtti. Brent petrol ve döviz kurunun etkisi ile birlikte de yakıt fiyatları da bu gidişle düşüşün süreceğini ifade etti.

Polat, alınan kararın şirketlere değil ama vatandaşların lehine olduğunu belirterek, kararın akaryakıt satıcılarının, büyük şirketlerin işine yaramadığını ifade etti.

“Çünkü bu katkılı yakıtlarda bir emek var” diyen Polat, insanların bu yakıtları çıkarabilmek için performans yakıt olarak gördüğü, enjektör, partikül temizleyici için olan bu katkılı yakıtların bir maliyeti olduğunu vurguladı.

Polat, bu maliyetlerin esasında sadece 3-5 kuruşla pompaya yansıtıldığını vurgularken, 5 kuruşu geçen bir farkın hiçbir zaman olmadığını, aynı fiyatı uygulama politikasına gelince kar durumundan biraz daha mahrumiyet yaşatacağını belirtti.

Polat devamında "Bu durum da vatandaşın işine yaradı. Bu gidişle işlerin açılması ve döviz kuru ve brent petrolün gerilemesi ile fiyatlar bir düşüşe geçti” diye konuştu.