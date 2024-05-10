Öğretmenler için yeni kanun geliyor

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan’ın, 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K.'nın silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesi sonrası yaşanan olayı protesto etmek isteyen öğretmenler, bugün derse girmedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk yayınında yaşanan olaya ve böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için alınacak önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

HAZİRAN AYINDAN İTİBAREN OLAYLARIN YAŞANMAMASI İÇİN ÇABA GÖSTERDİK

Tekin, yaşanan olayın çok üzücü bir olay olduğunu belirterek, “Hep beraber tedbir alırsak çözebileceğimiz konular. Haziran ayından itibaren aldığımız tedbirler olayların yaşanmaması için çaba gösterdik. Valilerle yaptığımız toplantıda da gündemlerden bir tanesi okuldaki güvenlik tedbirleriydi” ifadelerini kullandı.

CAYDIRICI NİTELİKTE TEDBİRLER ALACAĞIZ

Yeni bir öğretmenlik meslek kanunu hazırladıklarını belirten Tekin, bunun içinde okulda şiddeti önlemeye yer verdiklerini, caydırıcı nitelikte tedbirler alacaklarını, hem idari hem de hukuki açıdan tedbirler aldıklarını ifade etti.

HAZİRAN AYINDA YASALAŞIR

Öğretmene şiddete yasal düzenlemenin haftaya Meclis'e geleceğini belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, haziran ayı başında yasal düzenlemenin yasalaşmasını beklediklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde özel bir lisede okuyan 17 yaşındaki Iraklı Y.K., okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı okuduğu okula gelerek yanında getirdiği tabancayla karnından vurdu. Yaşanan olay sonrası okuldan kaçar adımlarla uzaklaşan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Şüpheli Y.K., savcılıktaki ifade işlemlerinden sonra "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: YENİÇAĞ