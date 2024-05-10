- Asayiş

Cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Gebze ilçesinde iki grup arasında cadde ortasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı mask

Olay, saat 18.00 sıralarında Hacı Halil Mahallesi Körfez Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ismi öğrenilemeyen 2 kişi bıçaklandı. Saldırganlar kaçarken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulanslara çevre hastanelere sevk edildi.
Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
# polis, sağlık, çalışma

10 May 2024 - 21:24 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.284.684 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL